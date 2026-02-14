A.D.

Llega al supermercado la carne de lechazo criado en el entorno de los Picos de Europa (y con su consumo se ayuda a conservar el quebrantahuesos)

Un total de 1.100 lechazos criados en el entorno de los Picos de Europa. Es la nueva campaña de la cadena de supermercados asturiana Alimerka, que va ya por la novena edición para comercializar esta carne de alta montaña, en colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. En el marco de esta iniciativa, está prevista la distribución de alrededor de 1.100 lechazos. Las primeras piezas ya están disponibles en una selección de establecimientos de Asturias, Castilla y León y la provincia de Lugo. Más información