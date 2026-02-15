María González Falcó / Manuel Riu

Atención conductores asturianos, el BOE aprueba, tras la baliza v-16, la obligatoriedad sobre la señal V-25 en los coches: multado con 200 euros por no llevarla en ciudad y por incumplir la nueva norma en autovía

Atención conductores asturianos, porque llegan novedades relacionadas con la seña v-25, también conocida como etiqueta medioambiental.Desde el pasado 1 de enero de 2026 es obligatorio el uso de la baliza v-16, que sirve para señalizar nuestro vehículo en casa de avería en una vía interurbana. Esta señal sustituye a los triángulos y su uso es obligatorio. Más información