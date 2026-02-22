Guardia Civil

VÍDEO: Detenidos los cuatro principales integrantes del gruppo hacktivista "Anonymous Fénix" por ciberataques contra organismos públicos

Un ovetense formaba parte de un grupo de "hackers" o "hacktivistas" que se dedicaron a perpetrar ciberataques contra ministerios, partidos políticos e instituciones. Se hacían llamar "Anonymous Fénix" y se consideraban a sí mismos miembros del grupo internacional "Anonymous". Sus ataques proliferaron tras la DANA y buscaban castigar a los "responsables de la tragedia". Más información