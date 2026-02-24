Amor Domínguez

Mineros de Vega de Rengos reclaman al Principado la reactivación de la explotación

Trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, explotación que lleva cerrada desde hace tres meses cuando se produjo un accidente mortal, se han concentrado este martes ante la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para reclamar que se reactive la mina. Lo han hecho oincidiendo con una reunión de sus representantes con altos cargos del Principado, en la que tienen previsto pedir explicaciones ante lo que está sucediendo. De los ochenta trabajadores de la mina, 14 están en un expediente temporal de regulación de empleo.