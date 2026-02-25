A.D.

El alegato contra la despoblación (y a favor de la inmigración) de Pedro Sánchez en Asturias: “Vamos en la dirección correcta"

“Nadie debería tener que elegir entre sus raíces y su futuro”. Es lo que cree y se compromete a hacer posible el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien este miércoles clausuró en Infiesto (Piloña) el acto de presentación de las nuevas iniciativas de su gobierno sobre reto demográfico. Sánchez, acompañado de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llegó a la capital piloñesa en medio de un gran dispositivo de seguridad y tras protagonizar apenas un par de horas antes un tenso debate en el Congreso de los Diputados con el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, durante la sesión de control al Gobierno. Más información