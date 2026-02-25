Europa Press

Archivos del 23F destapan amenazas al Rey, el papel del CESID y órdenes de disparos en TVE

2 días después de cumplirse 45 años del fallido golpe de Estado del 23F, el gobierno ha desclasificado este miércoles todos los documentos clasificados sobre ese momento histórico, incluidos informes secretos y transcripciones de conversaciones de sus protagonistas. Así, algunos de los documentos desclasificados revelan amenazas al Rey, implicación de miembros del CESID y órdenes de disparar en el asalto a TVE. Más información