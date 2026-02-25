A.D.

Barbón reclama ante Sánchez incorporar el envejecimiento a la financiación autonómica y mejorar las conexiones con la Meseta

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió este miércoles en Infiesto, y ante la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que las políticas importantes, "desde la financiación autonómica hasta las infraestructuras", deben tener en cuenta "el inevitable impacto demográfico" del envejecimiento y "su repercusión en la cohesión territorial". Porque no cuesta lo mismo, ejemplificó, "prestar asistencia sanitaria a una población joven y concentrada, que a una población dispersa y envejecida como la asturiana". Más información