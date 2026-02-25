A.D.

La ministra Aagesen, en Infiesto: “El medio rural se está transformando, los pueblos atraen a gente y un 10% ya son inmigrantes”

“El medio rural se está transformado”, proclamó este miércoles la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante la presentación en Infiesto (Piloña) de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial del Gobierno de España. Un documento con más de 60 medidas de actuación para impulsar el relevo generacional en el mundo rural -con gran protagonismo de las iniciativas destinadas a hacer frente a la emergencia climática- y que recoge el testigo de la primera estrategia, que supuso, como recordó la Ministra, una inyección de más de 13.000 millones de euros. Aagesen ofreció las líneas básicas del documento en un acto que fue abierto por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y que cierra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Más información