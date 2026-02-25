VIDEO: Muere Antonio Tejero a los 93 años: El protagonista del 23F ha fallecido en un hospital de Alzira el mismo día que se han desclasificado los documentos sobre el golpe de Estado

Europa Press

Antonio Tejero ha muerto a los 93 años de edad. Así lo ha podido confirmar Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia, después de que varios medios nacionales -el periódico nacional El País y la Ser- publicaran la noticia sobre el fallecimiento del teniente coronel. El protagonista del 23F ha fallecido en un hospital de Alzira el mismo día que se han desclasificado los documentos relativos al intento de golpe en la página web de la Moncloa. Entre ellos, hay una extensa transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas, que se intervinieron a la esposa de Tejero.