Ya es oficial: los asturianos no podrán volar a Londres sin una autorización electrónica de viaje, con un coste de 18,35 euros
Ya es oficial. Ningún asturiano (ni español) podrá volar a partir de ahora al Reino Unido sin una autorización electrónica de viaje previamente aprobada por el Gobierno británico. La medida, aunque era obligatoria desde el 2 de abril de 2025, es ahora más estricta, puesto que ya no bastará con presentar la solicitud, sino que tiene que estar debidamente aprobada, según ha comunicado el Ministerio de Exteriores. Esta exigencia entró en vigor este mismo miércoles y ya hay aerolíneas que lo piden en todos los casos. Tiene un coste de 18,35 euros. Más información