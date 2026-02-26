A.D.

"Es usted una sinvergüenza": Tomé acaba expulsada en la Junta tras el insulto de una diputada de Vox

Era el segundo punto del orden del día. La comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, para abordar la situación de los centros de menores. Una cuestión comprometida, que acabó quedando en un segundo plano ante un "espectáculo vergonzoso” con la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, llamando “sinvergüenza” a Covadonga Tomé, y esta siendo expulsada por interrumpir en varias ocasiones a la representante del PP Beatriz Polledo. Más información