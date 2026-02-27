Amor Domínguez

El HUCA habilita una Unidad de Enfermedades Raras para centralizar la asistencia y evitar peregrinajes a los pacientes

Unas 74.000 personas en Asturias padecen una enfermedad rara. El Gobierno del Principado ha iniciado las obras de la nueva Unidad de Enfermedades Raras del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), "un proyecto estratégico que aspira a convertirse en una referencia en el diagnóstico, la investigación, el tratamiento y el seguimiento de las patologías poco frecuentes", ha indicado la consejera de Salud, Conchita Saavedra. Más información