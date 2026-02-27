Amor Domínguez

El Principado abre una auditoría para analizar las razones del atasco en el servcio de dermatología del HUCA: "Son cifras inaceptables"

Un asturiano que vive en la cuenca del Caudal espera una media de 14 días para una consulta con el dermatólogo. Otro que vive en Oviedo o el centro de la región aguarda nueve meses. En una situación que carece de precedentes en la sanidad pública asturiana, la espera para una primera consulta con un dermatólogo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es, como promedio, de 278 días. Al tratarse de una media, hay pacientes con demoras notablemente más elevadas. Las siguientes especialidades con más espera en el centro sanitario ovetense son traumatología, con 185 días, y oftalmología, con 179 días de media. Más información