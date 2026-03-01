Los asturianos con síndrome de Noonan reclaman "investigación, recursos sanitarios especializados, apoyo educativo y comprensión social"
“Más investigación, más recursos sanitarios especializados, más apoyo educativo, más comprensión social, más inclusión real y efectiva”. Éstas son algunas de las demandas que esta mañana se han expresado en el marco de la V Marcha Solidaria Noonan, celebrada en el barrio de la Florida, de Oviedo, en el marco de las conmemoraciones por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Más información
