VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Los asturianos con síndrome de Noonan reclaman "investigación, recursos sanitarios especializados, apoyo educativo y comprensión social"

“Más investigación, más recursos sanitarios especializados, más apoyo educativo, más comprensión social, más inclusión real y efectiva”. Éstas son algunas de las demandas que esta mañana se han expresado en el marco de la V Marcha Solidaria Noonan, celebrada en el barrio de la Florida, de Oviedo, en el marco de las conmemoraciones por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Más información