VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Nace en Asturias la primera asociación de jóvenes con diabetes: "Necesitamos espacios donde compartir experiencias y sentirnos comprendidos"

AXUDI nace con un objetivo claro: construir una red de apoyo horizontal y juvenil entre jóvenes de 14 a 30 años que conviven con diabetes, generando espacios seguros de encuentro, formación y acompañamiento. La asociación está impulsada por Alba Proctor Viñuela, estudiante de Educación Primaria; Yesenia Ayala Vargas, estudiante de Ingeniería Geomática; y Pablo Álvarez Fuente, estudiante de Publicidad. Los tres, de 22 y 23 años, comparten la convicción de que la juventud necesita espacios propios donde hablar de diabetes sin filtros, desde la experiencia real y con un enfoque cercano y generacional. La iniciativa surge tras identificar una necesidad compartida: la falta de espacios específicamente diseñados para jóvenes, donde poder compartir experiencias, resolver dudas y sentirse comprendidos. Más información