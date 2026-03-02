Amor Domínguez

Esta es la letra que dirimirá los empates para escolarizar en Asturias

La Consejería de Educación ha iniciado este lunes el procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 con el sorteo del orden alfabético para resolver posibles empates de puntuación en los centros de enseñanza públicos y concertados. El acta de la sesión recoge que las dos primeras letras del primer apellido son RJ y el sentido de la ordenación del abecedario será de la Z a la A. El sorteo se ha celebrado en la sede de la consejería, en Oviedo, y ha estado abierto al público interesado, al igual que en los últimos años. Más información