Esta es la letra que dirimirá los empates para escolarizar en Asturias
La Consejería de Educación ha iniciado este lunes el procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 con el sorteo del orden alfabético para resolver posibles empates de puntuación en los centros de enseñanza públicos y concertados. El acta de la sesión recoge que las dos primeras letras del primer apellido son RJ y el sentido de la ordenación del abecedario será de la Z a la A. El sorteo se ha celebrado en la sede de la consejería, en Oviedo, y ha estado abierto al público interesado, al igual que en los últimos años. Más información