Letizia, emocionada, pone rostro asturiano a la lucha contra las enfermedades raras: Elena, sierense de 21 años que padece sanfilippo y la tenacidad de su madre

Elena cumplió 21 años el pasado 10 de diciembre, en Valdesoto (Siero). Han sido 21 años de batalla contra una enfermedad, la de sanfilippo, que su madre, la doctora Marta Elena Cienfuegos, comenzó a intuir cuando su hija tenía poco más de dos años. La reina Letizia ha emocionado este martes al poner este caso como ejemplo de la importancia de conceder recursos y financiar investigaciones para aquellas personas que padecen enfermedades raras. Más información