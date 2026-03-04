Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
Luz verde a una obra clave para Asturias. El Ministerio de Transportes ha dado un nuevo paso en la tramitación del enlace de Robledo, en el concejo de Llanera, que conectará la autopista Y y la AS-II la AS-II (autovía de la Industria), al publicar este miercoles en el Boletín Oficial del Estado la aprobación provisional del proyecto de trazado de la actuación. Más información
Últimos vídeos
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO
¿Qué tiene en común 'La Macarena' de Los del Río y la operación 'Furia Épica'?
Guerra en Oriente Próximo