A.D.

Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias

Luz verde a una obra clave para Asturias. El Ministerio de Transportes ha dado un nuevo paso en la tramitación del enlace de Robledo, en el concejo de Llanera, que conectará la autopista Y y la AS-II la AS-II (autovía de la Industria), al publicar este miercoles en el Boletín Oficial del Estado la aprobación provisional del proyecto de trazado de la actuación. Más información