A.D.

El PP acusa a Barbón de "pasar el marrón a los alcaldes" con la dependencia: "Pues sus regidores poco le obedecen", responde el Presidente a Queipo

Fue un debate mucho más moderado que el del martes. No hubo llamadas al orden, interrupciones o recriminaciones. Pero el fondo varió ligeramente poco. El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió este miércoles la gestión de su Ejecutivo en problemáticas que llevan días siendo objeto de críticas por parte de la oposición (dependencia, autónomos y gestión de residuos). Pero mientras a unas preguntas las enfrentó de cara, en otras apostó por desviar la discusión. Más información