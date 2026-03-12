VÍDEO: A. Domínguez J. Aller / FOTO: Miki López

Los ayuntamientos asturianos, la “primera trinchera” en “tiempos de incertidumbres acumuladas”, reclaman una nueva financiación y piden cooperación

El III Foro de alcaldes y alcaldesas de Asturias organizado por LA NUEVA ESPAÑA, enmarcado en el Foro Municipalismo de Prensa Ibérica, se celebró este año en el Centro Niemeyer de Avilés y se convirtió en una reivindicación de la política y la cercanía de administración local como la "primera trinchera" para atender al ciudadano en estos tiempos de "incertidumbres acumuladas". La cita fue también escenario de la reclamación de un nuevo modelo de financiación para los concejos, de la eliminación de los obstáculos burocráticos y también momento para una defensa de la necesaria cooperación de todos en beneficio del progreso general de Asturias.