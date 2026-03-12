VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

Barbón define a los ayuntamientos como "aliados imprescindibles" y proclama que "es un tiempo precioso para continuar trabajando juntos"

"Es un tiempo precioso para continuar trabajando juntos con el objetivo de superar dificultades, de mejorar la vida de la gente y de fortalecer los concejos", ha afirmado en la mañana de este jueves el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el marco del III Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de Asturias, organizado por LA NUEVA ESPAÑA dentro del Foro Municipalismo de Prensa Ibérica, que se ha celebrado en el Centro Niemeyer, de Avilés. Más información