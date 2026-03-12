VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

Cecilia Pérez, presidenta de la Federación de Concejos: "A la política local se viene a servir, no a servirse"

No podía Cecilia Pérez dejar de aprovechar un escenario tan adecuado y «con valor» como es el «III Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Asturias, enmarcado en el Foro Municipalismo», celebrado en Avilés por iniciativa de LA NUEVA ESPAÑA, para arengar y dar un consejo a sus colegas. «La política municipal es un honor, sí, pero sobre todo es una responsabilidad», advirtió en su intervención la Alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Más información