Juan Cofiño llama a reformar la "planta local" y tomar "decisiones valientes" para asegurar la suficiencia financiera de los ayuntamientos

El presidente de la Junta del Principado, Juan Cofiño, advirtió ante los alcaldes y alcaldesas asturianos del riesgo que corren muchos ayuntamientos, sobre todo los más pequeños y rurales, de adentrarse en una crisis “con consecuencias muy negativas para el equilibrio territorial”, si no se toman “decisiones valientes” para asegurar su suficiencia financiera. Y llamó a revisar la “planta local” para intentar frenar esta deriva. Más información