VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

El relato de supervivencia de Ernesto, el octogenario que aguantó dos noches herido en un monte de Cudillero: "Solo pensaba en aguantar... y tomarme un vaso de vino"

Se ha cumplido un mes desde que Ernesto Busto López aguantase, a sus 83 años y contra todo pronóstico -salvo para quienes lo conocía bien-, dos noches a la intemperie en el monte de Cudillero. Treinta y dos días en los que su vida (hasta entonces muy activa) dio un giro radical. Ahora está recuperándose en una residencia de mayores de Avilés y se levanta cuando una enfermera le anuncia que tiene visita. Camina con agilidad, aunque todavía apoyado en un andador. La caída por un terraplén de unos 40 metros le dejó una fractura de peroné. Recorre despacio el largo pasillo, aparca el andador en una esquina y se sienta frente a su visita. Mira alrededor, suspira y rompe el silencio con una frase sencilla: "Aquí me aburro mucho". Y entonces empieza a hablar.