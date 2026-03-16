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Conciertos a bordo, cócteles, cocina exclusiva y solo 28 pasajeros: así es el Transcantábrico, el tren español de gran lujo que cautiva a los extranjeros

Conciertos a bordo, cócteles, cocina exclusiva y solo 28 pasajeros: así es el Transcantábrico, el tren español de gran lujo que cautiva a los extranjeros

VÍDEO: Sara Bernardo / FOTO: Luisma Murias

Conciertos a bordo, cócteles, cocina exclusiva y solo 28 pasajeros: así es el Transcantábrico, el tren español de gran lujo que cautiva a los extranjeros

VÍDEO: Sara Bernardo / FOTO: Luisma Murias

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Una experiencia "exclusiva y única". Renfe ha presentado este lunes el tren turístico Transcantábrico Gran Lujo, que inicia mañana una nueva temporada de viajes por el norte de España con propuestas renovadas en su oferta gastronómica y de ocio. Este tren de lujo, considerado uno de los más exclusivos del mundo, recorrerá la cornisa cantábrica ofreciendo a sus pasajeros una experiencia turística de varios días. Más información

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