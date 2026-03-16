María González Falcó

Multada con más de 200 euros cerca de Asturias por llevar la baliza v-16 pero no poner la v-10: la Guardia Civil intensifica la vigilancia antes del festivo de Semana Santa

La Guardia Civil investiga a una persona titular de un vehículo que realizaba transporte escolar sin autorización de transportes en la provincia de León. Esta persona fue identificada el pasado mes de enero durante la campaña especial de la DGT de control de Transporte Escolar y en el marco de las labores de vigilancia que la Guardia Civil realiza para controlar el correcto cumplimiento de la normativa que regula esta materia. Más información