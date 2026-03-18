A.D.

El PP ataca la gestión "kamikaze" de Barbón en vivienda, dependencia y otros frentes, y el Presidente replica acusando a Queipo de "soberbio"

Reconoció este miércoles Adrián Barbón en sesión plenaria que “toda gestión pública de cualquier administración siempre se puede mejorar”, pero “no solo la gestión tiene que mejorar, también los liderazgos políticos. Y créame, el suyo lo está pidiendo a gritos”, le dijo a un Álvaro Queipo, que acusó al Gobierno regional de “kamikaze” y le planteó una batería de preguntas sobre su gestión en vivienda, servicios sociales y minería, entre otros asuntos, en los que no quiso entrar en detalle el Presidente en sus respuestas, más allá de acusar de "soberbio" al líder popular y desgranar otras actuaciones en materias diferentes a las que se opuso el PP. Más información