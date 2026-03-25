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El número de peticiones de eutanasia que registra Asturias y el plazo en el que tramita cada caso: la mayoría ya son por cáncer y no por enfermedades neurológicas

Asturias ha autorizado un total de 41 solicitudes de eutanasia en los cinco primeros años de aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en vigor desde el verano de 2021. Así se recoge en el informe anual de 2025 de la Comisión de Garantía y Evaluación, presentado este miércoles por el Principado. Más información