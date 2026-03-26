A.D. / Atlas News

El drama personal de los hosteleros y empresarios turísticos asturianos para encontrar empleados: "Se sufre cada vez más"

Se ha puesto Julio Bobes Bascarán a preparar la temporada de verano en su empresa de turismo activo asentada a Llanes y ha empezado a sufrir un problema que ha derivado ya en clásico en los últimos años en Asturias: la falta de mano de obra. "Porque no es solo en la hostelería y la hotelería, sino que las dificultades para encontrar trabajadores lo sufren otras empresas del sector y las relacionadas", asegura el empresario, al frente de la mesa de turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Más información