Juan Plaza / Amor Domínguez

El Hospital Universitario de Cabueñes inicia la cirugía de ablación por electroporación para pacientes con arritmia

El Hospital Universitario de Cabueñes ha incorporado este mes a su cartera de servicios quirúrgicos el procedimiento de ablación por electroporación, orientado a pacientes con fibrilación aurícular, una de las arritmias más prevalentes y la más frecuente en los servicios de urgencias. Esta patología, que disminuye la capacidad de la aurícula para contraerse, aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Más información