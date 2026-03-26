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El Hospital Universitario de Cabueñes inicia la cirugía de ablación por electroporación para pacientes con arritmia

El Hospital Universitario de Cabueñes inicia la cirugía de ablación por electroporación para pacientes con arritmia

Juan Plaza / Amor Domínguez

El Hospital Universitario de Cabueñes inicia la cirugía de ablación por electroporación para pacientes con arritmia

Juan Plaza / Amor Domínguez

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El Hospital Universitario de Cabueñes ha incorporado este mes a su cartera de servicios quirúrgicos el procedimiento de ablación por electroporación, orientado a pacientes con fibrilación aurícular, una de las arritmias más prevalentes y la más frecuente en los servicios de urgencias. Esta patología, que disminuye la capacidad de la aurícula para contraerse, aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Más información

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