VÍDEO: María Rendueles/ FOTO: Luisma Murias

El once del siglo del Real Oviedo: Josín y Roberto, 103 años de diferencia pero con la misma pasión azul

Cuando José Antonio Álvarez Cienfuegos nació hace 103 años en el pueblo tevergano de Barrio, faltaban tres años y un mes para que el Real Stadium Club Ovetense y el Real Club Deportivo Oviedo decidiesen fusionarse para crear el Real Oviedo que todo el mundo conoce hoy en día. Poca gente puede decir que tiene más años que el Oviedo, y que celebre el centenario del club tomándose un culete de sidra y comiendo picadillo. "El día que eso falte...", dice su familia mientras le piden a Josín que sonría para las fotos de LA NUEVA ESPAÑA, que ha reunido a un aficionado azul de cada década para celebrar el centenario carbayón. Más información