VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Guillermo García

Los ganaderos asturianos inician con tensión la batalla por el precio de la leche: "¿Esperan que bebamos leche de canguro?"

La primera batalla de la “guerra de la leche” se ha materializado en Asturias con una concentración este viernes ante Delegación de Gobierno para exigir un precio más justo, tras las rebajas planteadas por la industria para renovar los contratos anuales. Las organizaciones agrarias (COAG, ASAJA, UCA y USUAGA) exigen al Ministerio de Agricultura que adopte medidas urgentes para evitar una nueva crisis en el sector y advierten del riesgo de que cada vez más explotaciones opten por el cierre. Más información