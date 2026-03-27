Semana Santa en Asturias con ocupaciones del 80% en Oviedo y el Oriente… pero Otea teme al goteo de cancelaciones por el AVE y el precio del diesel

Asturias encara las vacaciones de Semana Santa con previsiones “similares al año pasado” y con los días centrales como los más fuertes, pero con un factor que lo puede cambiar todo: el tiempo y las cancelaciones de última hora. Otea, patronal asturiana del sector turístico, espera que de Jueves Santo a Domingo de Resurrección se alcance una ocupación “en torno al 80%” en Oviedo y en el Oriente, aunque advierte de que el balance final puede empeorar porque “la última hora está marcada por las anulaciones y no por las nuevas reservas”. Más información