VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

Los graduados sociales, "Asturiano del mes" en el centenario de la profesión: "El relevo generacional es uno de los retos de nuestro Colegio Profesional"

Los graduados sociales, representados por su Colegio, han sido designados por LA NUEVA ESPAÑA "Asturiano del mes" con motivo del centenario de esta profesión que fortalece el sistema social y laboral del Principado, y que se precia de servir de "puente entre los trabajadores, las empresas y la administración". Los graduados sociales no sólo defienden los derechos laborales, sino que median en los conflictos y brindan un asesoramiento especializado a empresas y trabajadores. Además, tienen un papel creciente en la administración de Justicia, donde pueden plantear demandas y pretenden ahora presentar recursos de casación, campo que les está vedado.