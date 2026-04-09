A.D.

"En el PSOE trabajan menos que Miss Asturias": la réplica de Isabel Díaz Ayuso a la portavoz socialista en el pleno de la Asamblea de Madrid

"Miss Asturias" se cuela en un rifirrafe en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad, la popular Isabel Díaz Ayuso, tachó este jueves de "caradura" al PSOE al hablar de corrupción, justo en la semana en la que arrancó la investigación sobre el "caso de las mascarillas" con Ábalos y Koldo García como imputados. "En el PSOE trabajan menos que Miss Asturias", espetó Ayuso a la portavoz socialista, Mar Espinar, quien le reprochó que "regale millones" al grupo Quirón. Más información