Miki López

Los coches botan en la "Y": el tramo de mega baches y socavones que lleva años sin arreglar para indignación de conductores asturianos

Incorporarse a la autopista "Y" desde Tabaza se ha convertido, de unos años para acá, en una especie de montaña rusa para los conductores. A los baches y socavones, todos ellos de enormes dimensiones y seguidos, se suman varias irregularidades en el asfalto que forman montículos sobre la calzada. El resultado: vehículos botando mañana, tarde y noche. Y más teniendo en cuenta que son cientos de coches y camiones los que circulan a diario por esta vía. Más información