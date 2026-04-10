A.D.

Limpiezas, empastes y extracciones de muelas gratuitos en Asturias: los requisitos que debes cumplir para entrar en el pionero plan bucodental de Salud

Radiografías, limpiezas, sellados, aplicaciones de flúor, empastes, tratamientos pulpares y hasta extracciones de dientes y muelas. Todo ello, gratuito. Es el pionero plan de salud bucodental en atención primaria que la Consejería de Salud del Principado ha comenzado a aplicar en más de 40 centros saniatrios de Asturias con una inversión de dos millones de euros. El programa, que ha permitido crear o duplicar 23 gabinetes, busca reforzar la prevención y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Salud ya ha enviado cartas a todos los beneficiarios. Más información