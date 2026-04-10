Tres trabajadores de telefonía, trece toneladas de cable robado y 31.000 euros de beneficio: la trama de venta ilegal en Asturias que deja un detenido y dos investigados
La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un hombre e investiga a otro por el robo continuado de cable de cobre. La operación ha destapado una trama en la que tres trabajadores habrían sustraído más de trece toneladas de material desde junio del año pasado, obteniendo cerca de 31.000 euros. Dos de los implicados ya han pasado a disposición judicial y un tercero está identificado, pero no localizado. Más información