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Declaración de la renta 2025 en Asturias: estas son todas las deducciones de las que te puedes beneficiar

Asturias te renta con la vía fiscal asturiana, ya que combina una bajada de impuestos con deducciones pensadas para la vida real. Desde el pasado 8 de abril y hasta el 30 de junio, ya puedes presentar tu declaración de la renta. Aquí va el primer aviso importante: no confirmes el borrador sin revisarlo. ¿Por qué? Porque las deducciones autonómicas no vienen aplicadas por defecto. Son una oportunidad real de ahorro, pero debes activarlas tú. Más información