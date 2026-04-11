VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

El fútbol que supera límites se cita en Oviedo: los futbolistas amputados celebran su campeonato nacional

Adrián Castro (León, 1994) nació sin fémur en la pierna izquierda y desde que tiene un año vive con una prótesis. Su madre, Cristina, siempre lo tuvo claro. Que a su hijo le faltase una extremidad no era motivo para rendirse. “No le levantéis, no le ayudéis. Tiene que aprender”, decía. Y vaya si aprendió. Aprendió tanto, tanto, que el último logro de este leonés de nacimiento y asturiano de corazón fue quedar subcampeón de Europa con la selección española de fútbol para amputados. Este fin de semana el fútbol para amputados vive su gran cita en Oviedo con la celebración del campeonato nacional. Más información