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El inspector que investigó la Kitchen identifica a Rajoy como la persona que Villarejo llamaba "el asturiano" o "RAJ"

El inspector que investigó la Kitchen identifica a Rajoy como la persona que Villarejo llamaba "el asturiano" o "RAJ"

Europa Press

El inspector que investigó la Kitchen identifica a Rajoy como la persona que Villarejo llamaba "el asturiano" o "RAJ"

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El inspector jefe de Asuntos Internos, responsable de la investigación de la Kitchen, ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional que cuando el comisario José Manuel Villarejo se refiere en sus anotaciones y grabaciones a una persona con el nombre clave de "el asturiano" o "RAJ.", se trata Mariano Rajoy. "Es un dato que está muy claro", ha asegurado el agente. Más información

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