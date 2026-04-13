VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

Pablo Rodríguez, director de Innovación de Google, aborda en la Semana de la Ciencia de La Nueva España las oportunidades que abre la IA

La XI Edición de la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" comienza hoy con una charla sobre la relación entre la Inteligencia Artificial y la Ciencia, a cargo de Pablo Rodríguez (La Felguera, 1972), director de Innovación de Google y miembro de la Asociación Americana de Científicos e Ingenieros, que planteará cómo la IA está transformando no solo la tecnología, sino también la manera en la que se trabaja e investiga.