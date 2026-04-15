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Alarma entre los expertos por las borracheras y el elevado consumo de pastillas para dormir entre las adolescentes asturianas

El elevado consumo de alcohol y de pastillas para dormir entre las chicas asturianas en edad adolescente constituyen dos de las mayores preocupaciones de los expertos, en relación con el uso de drogas por parte de estudiantes. Esto es lo que se desprende de los datos regionales de la “Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (Estudes)” correspondiente a 2025. Más información