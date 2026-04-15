El PP y Vox exigen a Barbón que dimita por “cobarde, miserable y mezquino” en el accidente de Cerredo y el presidente les exige poner el foco sobre “los investigados por homicidio”
El presidente del Principado, Adrián Barbón, fue este miércoles la diana de los ataques del PP y Vox por la gestión del accidente minero de Cerredo, tras conocerse el informe elaborado por la Inspección General de Servicios que pone de manifiesto deficiencias de funcionamiento en el Servicio de Minas. En el transcurso de las preguntas al presidente en la Junta General, tanto el portavoz popular, Álvaro Queipo, como la de Vox, Carolina López, situaron a Barbón en el centro de la responsabilidad política por el funcionamiento del servicio y por la actuación del Ejecutivo antes y después del accidente que el pasado 31 de marzo de 2025 se llevó la vida de cinco trabajadores en una extracción ilegal de carbón. Más información