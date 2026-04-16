VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Guillermo García

Sesenta "peque diputados" alzan la voz en la Junta General contra el mal uso del móvil y las redes sociales: "Nos hacen mucho daño"

"Nos ha tocado vivir en una sociedad en la que el móvil y las redes sociales son casi imprescindibles para relacionarnos, pero si no sabemos usarlos, nos hacen mucho daño”. Son palabras de Noa Suárez Méndez, alumna de sexto de Primaria del colegio Santo Domingo de Navia, que este jueves ocupó uno de los escaños de la Junta General del Principado. Noa hizo de "peque diputada" por un día, junto a otros 60 escolares de su centro y del colegio Cerredo, en Degaña. Más información