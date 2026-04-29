Amor Domínguez

Unas minivacaciones de seis días por Todos los Santos, gran novedad en el calendario escolar del próximo curso, que incluye otros tres macropuentes

Una minivacaciones de seis días por Todos los Santos. Esa es la gran novedad del calenario escolar del próximo curso 2026/2027, que la Consejería de Educación presentó este miércoles y que incluye un total de 177 jornadas lectivas repartidas en tres trimestres, dos grandes periodos de vacaciones (Navidad y Semana Santa) y tres macropuentes de cuatro días.

La actividad lectiva comenzará el miércoles 9 de septiembre de este año y finalizará el 23 de junio de 2027. En total, serán 177 jornadas, distribuidas en tres trimestres de 68, 48 y 61 días, respectivamente. De esa cifra global hay que descontar los dos festivos locales de los que disfruta cada concejo. El reparto de días lectivos es algo distinto al del presente curso, que tiene por cada trimestre 70, 54 y 53 jornadas.