Mario Canteli / Amor Domínguez

Oviedo se prepara para el eclipse: la Universidad de Oviedo organiza un ensayo general del fenómeno que podrá contemplarse el 12 de agosto

La Universidad de Oviedo celebró esta tarde un ensayo general del gran eclipse total de Sol previsto para el 12 de agosto, con una actividad divulgativa abierta al público que, con el nombre de 'El eclipse antes del eclipse'. Durante la última semana de abril —y especialmente este miércoles— el Sol ocupa prácticamente la misma posición en el firmamento y a la misma hora que lo hará durante el momento de totalidad del eclipse estival, lo que convierte esta jornada en una oportunidad única para preparar su observación en condiciones muy similares.