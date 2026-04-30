Amor Domínguez

Barbón rechaza asumir (por ahora) responsabilidades políticas por Cerredo, y la oposición incrementa la presión: "Es un mentiroso"

El accidente de la mina de Cerredo volvió a colocar al presidente del Principado, Adrián Barbón, en el centro de la ofensiva política. El jefe del Ejecutivo compareció en la Junta General cercado por el PP, Vox y Foro, que le exigen que asuma responsabilidades políticas tras hacerse público el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria que apunta directamente a los exconsejeros Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz.