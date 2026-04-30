Pablo Solares

Respeturismo: Pepín Tuñón, el padre humano de "Paca" y Tola" y ahora de "Molina", que educa sobre el oso desde una de las sendas más turísticas de Asturias

José Tuñón Huerta, tevergano de 46 años, se considera un "afortunado". Ha sido algo así como el padre humano de "Paca" y "Tola", las dos osas (ya fallecidas) más famosas de la Cordillera Cantábrica y emblema de la naturaleza en España. Pepín, como así lo conoce todo el mundo, dirige desde hace 12 años la Fundación Oso Asturias, la institución que gestiona el cercado de Santo Adriano, ubicado en la Senda del Oso, una de las rutas más turísticas de la región, y que fue casa, durante tres décadas, de las hermanas oseras. Hoy es el hogar de "Molina" (o "Molinera"), de 13 años y único ejemplar de la especie que vive en cautividad en Asturias.