VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

Víctor Manuel en la entrega de los premios Primero de Mayo de UGT: "Lo único que me ha movido es hacer el trabajo cada vez un poco mejor"

l cantante Víctor Manuel ha asegurado este miércoles que a lo largo de su dilatada carrera musical lo «único» que le ha movido «es la intención de hacer el trabajo cada vez un poco mejor» y de «superarse en cada nueva cosa» que realiza. Víctor Manuel ha recogido la Insignia de Oro que le ha otorgado UGT Asturias, un galardón que forma parte de los premios Primero de Mayo que concede anualmente el sindicato, por ser «pilar de la canción de autor española» y firmar canciones que «hablan de la lucha obrera, el amor, su nostalgia por Asturias y reivindican lo social». «Estoy muy contento de este reconocimiento. Esto es como si te premian por comer un helado, porque yo en esta profesión lo que hago es disfrutar. Cuando te gusta el trabajo que haces, es como estar de vacaciones siempre», ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de recoger el galardón. Asimismo, UGT concedió la Insignia de Plata al sindicalista Enrique Urbano García (San Martín del Rey Aurelio, 1954), miembro de la Comisión Ejecutiva del sindicato comarcal del Nalón del SOMA-FITAG. Además, la Insignia de Plata al Trabajo Sindical de Base ha recaído en Ana Castellano Chapa, responsable del sindicato profesional de las escuelas infantiles de UGT Servicios Públicos; y la Insignia de Plata a la Sección Sindical ha sido para la sección sindical de UGT de Gonvarri Asturias.